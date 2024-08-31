Знищено сотні окупантів та багато техніки: Генштаб повідомив про нові втрати РФ

Загальні бойові втрати російських окупантів на 31 серпня склали 614 950 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1360 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 31.08.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 614 950 (+1360)

танків ‒ 8582 (+8)

бойових броньованих машин AFVs ‒ 16736 (+14)

артилерійських систем – 17614 (+42)

РСЗВ – 1176 (+1)

засоби ППО ‒ 940

літаків – 368

гелікоптерів – 328

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14471 (+18)

крилаті ракети ‒ 2557 (+1)

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 23825 (+62)

Раніше аналітики повідомили, що окупанти просуваються на трьох напрямках. Більше про це читайте у новині.

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