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Знищено сотні окупантів та багато техніки: Генштаб повідомив про нові втрати РФ

Знищено сотні окупантів та багато техніки: Генштаб повідомив про нові втрати РФ

Окупантів стало менше на нашій землі / Фото: Associated Press

ЗСУ завдають втрат ворогові на полі бою.

Загальні бойові втрати російських окупантів на 31 серпня склали 614 950 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1360 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 31.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 614 950 (+1360) 
  • танків ‒ 8582 (+8) 
  • бойових броньованих машин AFVs ‒ 16736 (+14) 
  • артилерійських систем –  17614 (+42) 
  • РСЗВ – 1176 (+1) 
  • засоби ППО ‒ 940 
  • літаків – 368 
  • гелікоптерів – 328 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 14471 (+18)
  • крилаті ракети ‒ 2557 (+1)
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23825 (+62) 

Раніше аналітики повідомили, що окупанти просуваються на трьох напрямках. Більше про це читайте у новині.

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