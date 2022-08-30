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Знищено танки, С-300 та 159 окупантів: у ЗСУ розповіли про ситуацію на півдні

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Знищено танки, С-300 та 159 окупантів: у ЗСУ розповіли про ситуацію на півдні

Фото: Associated Press

ЗСУ на південному фронті за ніч ліквідували 159 окупантів та 60 одиниць ворожої техніки.

Також для закріплення результатів українські захисники обстріляли три мости на Херсонщині. 

Про це повідомляє ОК "Південь". 

Як зазначається, ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 220 вогневих завдань, зокрема і по 3 мостах – Антонівському автомобільному, Антонівському залізничному і Дар’ївському – для закріплення їх непрацездатного статусу.

"Підсумкові втрати ворога за ніч склали: 159 виведених з ладу рашистів та 60 одиниць ворожої техніки. Зокрема: 5 танків Т-72, 3 гаубиці "Мста-Б", пускова установка С-300, станція радіоелектронної боротьби та радіолокаційна станція, 120 мм мобільний міномет, 5 протитанкових ракетних комплексів, 40 одиниць броньованої та автомобільної техніки", - повідомили в ОК "Південь". 

Нагадаємо, українські військові штурмують позиції російських загарбників у Херсонській області одразу на трьох напрямках. Водночас ворог намагається атакувати на сході держави.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2500
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