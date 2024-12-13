Знищено три авто разом із "пасажирами": "Осман" розповів, як під Покровськом бійці ЗСУ відбили штурм ворога

Станіслав Бунятов зазначив, що основна задумка ворога полягає у прориві малими групами ДРГ на окраїну Покровська для подальшого розвитку штурмових дій.

На Покровському напрямку погода сприяє противнику, проте вагомих просувань в цей момент він не має.

Про це повідомив командир взводу 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман" 9 грудня на своєму Telegram-каналі "Говорять снайпер+" 13 грудня.

"Осман" зазначив, що основна задумка ворога полягає у прориві малими групами ДРГ на окраїну Покровська для подальшого розвитку штурмових дій, декілька груп вже знищено.

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"Сьогодні майже по всьому напрямку ворог накопичується та веде артпідготовку, зранку намагались штурмувати наші позиції на трьох легкових авто, які були знищені разом з "пасажирами", – розповів військовий.

Раніше повідомлялось, що російські окупанти просуваються до Покровська вздовж залізниці.

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