Знищено три авто разом із "пасажирами": "Осман" розповів, як під Покровськом бійці ЗСУ відбили штурм ворога

Станіслав Бунятов зазначив, що основна задумка ворога полягає у прориві малими групами ДРГ на окраїну Покровська для подальшого розвитку штурмових дій.
На Покровському напрямку погода сприяє противнику, проте вагомих просувань в цей момент він не має.
Про це повідомив командир взводу 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман" 9 грудня на своєму Telegram-каналі "Говорять снайпер+" 13 грудня.
"Осман" зазначив, що основна задумка ворога полягає у прориві малими групами ДРГ на окраїну Покровська для подальшого розвитку штурмових дій, декілька груп вже знищено.
"Сьогодні майже по всьому напрямку ворог накопичується та веде артпідготовку, зранку намагались штурмувати наші позиції на трьох легкових авто, які були знищені разом з "пасажирами", – розповів військовий.
Раніше повідомлялось, що російські окупанти просуваються до Покровська вздовж залізниці.
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