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"Знищено специфічне пальне": авіаексперт про наслідки атаки на нафтобазу в Енгельсі

"Знищено специфічне пальне": авіаексперт про наслідки атаки на нафтобазу в Енгельсі

"Знищено специфічне пальне": авіаексперт про наслідки атаки на нафтобазу в Енгельсі

Атака на Енгельс / Фото: Соцмережi

Це не простий бензин або керосин.

На нафтобазі у російському Енгельсі знищено великий запас специфічного пального. Для стратегічних бомбардувальників це інші категорії, вищий інший клас, який потребує особливої переробки, зберігання і забезпечення літаків.

Про це сказав Микола Маломуж, генерал армії України, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України.

"Найбільш ефективним способом нейтралізувати удари бомбардувальними, ракетами й тактичною авіацією – це завдання ударів безпосередньо по аеродромах, зонах пусків та системі забезпечення пальним та боєприпасами", – наголосив Маломуж. 

Тут є два аспекти:

  1. Немає пального – немає чому літати, рухатися, підійматися, відповідно ракети й КАБи не прилітають по українських містах.
  2. Дезорієнтація системи управління польотами – значні пожежі спричиняють екологічну й технологічну катастрофу.

Нагадаємо, у ніч проти 8 січня в Енгельсі пролунала серія вибухів та виникла пожежа в районі місцевої нафтобази. Влада повідомляла про загрозу ударних безпілотників та про роботу ППО.

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