Знищену російську техніку повезли з України до Польщі

У Варшаві відкриється виставка російської техніки, знищеної або захопленої силами оборони України під час відсічі збройної агресії РФ.
Завтра, 27 червня, у столиці Польщі розпочнеться виставка російської техніки, знищеної або захопленої силами оборони України під час відсічі збройної агресії РФ.
"За нашу і вашу свободу" - саме так називається захід, повідомили у Міноборони України.
На виставці будуть представлені:
- основний бойовий танк російської армії – Т72Б (знищений силами оборони України під час бою 31 березня 2022 року біля с. Дмитрівка Бучанського району, у передмісті Києва);
- 152-мм САУ "Мста-С" (ушкоджена артилерією ЗСУ на Сумщині; в артилерійських дуелях з цією САУ беруть участь, зокрема, польські САУ "Краб");
- зразки снарядів РСЗВ "Ураган" та "Смерч" (руйнівна невибіркова зброя, яка використовується російською армією для атак на мирні українські міста та цивільні об’єкти, що є воєнним злочином).
Експозиція відкриється в історичному центрі польської столиці – на Замковій площі.
У церемонії відкриття візьмуть участь:
- заступник Міністра оборони України Ганна Маляр
- керівник Канцелярії Прем’єр-міністра Республіки Польща - міністр Міхал Дворчик,
- державний секретар Міністерства національного оборони Республіки Польща Войцех Скуркевич
- тимчасовий повірений у справах України в Республіці Польща Олег Куць.
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував загрозу тактичного ядерного удару РФ по Україні.
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