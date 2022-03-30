Знищили без можливості ідентифікації ворогів: ЗСУ показали, що залишається від техніки після попадання в неї ракети Javelin

Після влучення ракетою в бойовій машині здетонував боєкомплект, через що у танка відірвало башню.
128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада повністю знищила російський бойовий танк Т-72. Техніку окупанта підірвали завдяки протитанковому комплексу Javelin.
Про це повідомили у пресслужбі сухопутних військ ЗСУ.
Як стало відомо, від Javelin'a окупантів не врятували ні активний захист, ні так званий “мангал”, який військові злочинці РФ наварювали зверху на танк.
Після влучення ракетою в бойовій машині здетонував боєкомплект, через що у танка відірвало башню. Троє членів екіпажу загинули без можливості подальшої ідентифікації.
“З боку 128 бригади поранених чи загиблих немає. Сама наявність у ЗСУ сучасних переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin чи NLAW викликає в росіян паніку. У разі влучення ракети в танк, БТР, БМП чи іншу броньовану техніку в екіпажу й десанту немає жодних шансів вижити”, - наголосили в пресслужбі сухопутних військ ЗСУ.
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