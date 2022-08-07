Знищили довіру: видання The ​​Times назвало Amnesty International "пропагандистами Путіна"

Неправдивий звіт міжнародної правозахисної організації Amnesty International, в якому поширювалася брехня на адресу Збройних сил України, є "прямою путінською пропагандою".

Про це заявило британське видання The Times у власному матеріалі.

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Британські журналісти відзначили, що колись шанована організація Amnesty International виступила у якості ретранслятора брехливої російської пропаганди, знищивши довіру до себе. Її доповідь про те, що ЗСУ нібито наражають на небезпеку цивільне населення України, викликала невгамовну радість у Росії - і масштабне обурення всього цивілізованого світу.

Автори матеріалу нагадують, що юридичні зобов'язання відповідно до Женевської конвенції - це захист цивільного населення під час війни. ЗСУ займаються захистом цивільних районів, евакуюючи звідти людей, а російські окупанти цілеспрямовано атакують саме мирні об'єкти - це російська терористична тактика, яка була продемонстрована в Чечні, Сирії, Грузії, 2014 року на сході України, а тепер демонструється під час повномасштабної війни.

«Українські сили відважно протистоять загарбникам, одночасно намагаючись допомогти цивільним особам покинути небезпечні райони» - пишуть журналісти.

Журналісти також пишуть, що Amnesty International абсолютно не орієнтується як в реаліях бойових дій високої інтенсивності, так і в розумінні основ змісту міжнародного права, що автоматично ставить питання щодо професійної придатності її співробітників та керівників. До того ж Amnesty International вже потурала Кремлю - так, принижуючись перед Путіним та, ймовірно, відпрацьовуючи російський гонорар, організація відмовилася визнавати російського опозиціонера Олексія Навального в'язнем совісті, тобто політв'язнем. Щоправда, рішення організації було відкликано після нищівного шквалу критики.

Сьогоднішня ситуація значно серйозніша, але в Amnesty International вважають постраждалою стороною саме себе… Репутації Amnesty International завдано настільки непоправної шкоди, що організації залишається тільки припинити своє існування або хоча б на час згорнути діяльність», - зазначили журналісти.

Нагадаємо, нещодавно організація опублікувала дискредитативний щодо ЗСУ матеріал, в якому звинуватила в розміщенні військових баз в лікарнях і школах, чим наражає на небезпеку життя цивільних. В організації заявили, що "це порушує закони війни, але жодним чином не виправдовує невибіркові атаки Росії".

В Офісі президента України на таку заяву і звинувачення відреагували одразу, заявивши, що організація бере участь у російській кампанії дезінформації та пропаганди.

Реакція правозахисників на звіт Amnesty International – Нічна варта

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