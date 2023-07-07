Знищили російський танк одним пострілом: військові показали ефектне відео

Військові влучили в башту танка, що спровокувало миттєву детонацію боєкомплекту.
Українські захисники з одного пострілу ювелірно знищили ворожий танк.
Відповідне відео з'явилося на сторінці СтратКому ЗСУ у телеграмі.
"Воїни 19-ого окремого стрілецького батальйону, які зараз захищають Україну у складі 21 окремої механізованої бригади, знищили ворожий танк. Це зробили одним пострілом, який влучив в башту і викликав моментальну детонацію боєкомплекту", - йдеться у підписі до відео.
На якій саме ділянці фронті захисники відмінусували ворожий танк не вказується.
Нагадаємо, українські військові знову просунулися на Бахмутському напрямку і повернули окуповані території. Про це 7 липня повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Він також показав роботу українських військових, які з двох пострілів знищили ворожий танк.
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