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Знищили російський танк одним пострілом: військові показали ефектне відео

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
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Знищили російський танк одним пострілом: військові показали ефектне відео

Військові показали, як знищили російський танк одним пострілом / Фото: Associated Press

Військові влучили в башту танка, що спровокувало миттєву детонацію боєкомплекту.

Українські захисники з одного пострілу ювелірно знищили ворожий танк.

Відповідне відео з'явилося на сторінці СтратКому ЗСУ у телеграмі.

"Воїни 19-ого окремого стрілецького батальйону, які зараз захищають Україну у складі 21 окремої механізованої бригади, знищили ворожий танк. Це зробили одним пострілом, який влучив в башту і викликав моментальну детонацію боєкомплекту", - йдеться у підписі до відео.

На якій саме ділянці фронті захисники відмінусували ворожий танк не вказується.

Знищили російський танк одним пострілом: військові показали ефектне відео

Знищили російський танк одним пострілом: військові показали ефектне відео

Нагадаємо, українські військові знову просунулися на Бахмутському напрямку і повернули окуповані території. Про це 7 липня повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Він також показав роботу українських військових, які з двох пострілів знищили ворожий танк.

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Дата публікації
Перегляди
415
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