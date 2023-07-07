Українські захисники з одного пострілу ювелірно знищили ворожий танк.

Відповідне відео з'явилося на сторінці СтратКому ЗСУ у телеграмі.

"Воїни 19-ого окремого стрілецького батальйону, які зараз захищають Україну у складі 21 окремої механізованої бригади, знищили ворожий танк. Це зробили одним пострілом, який влучив в башту і викликав моментальну детонацію боєкомплекту", - йдеться у підписі до відео.

На якій саме ділянці фронті захисники відмінусували ворожий танк не вказується.

Знищили російський танк одним пострілом: військові показали ефектне відео

Нагадаємо, українські військові знову просунулися на Бахмутському напрямку і повернули окуповані території. Про це 7 липня повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Він також показав роботу українських військових, які з двох пострілів знищили ворожий танк.

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