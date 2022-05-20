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Знищили склад боєприпасів та ліквідували 80 окупантів: ЗСУ розповіли про бої на сході України

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Знищили склад боєприпасів та ліквідували 80 окупантів: ЗСУ розповіли про бої на сході України

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У східних регіонах України захисники відбили одну атаку російських окупантів та ліквідували до 80 загарбників.

Також ЗСУ знищили російських склад з боєприпасами та ворожу техніку. 

Про це 20 травня повідомляє Оперативно-тактичне угрупування "Схід". 

"Протягом доби, 20 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили одну атаку. Крім того, вогнем артилерії було знищено ворожий склад з боєприпасами", - повідомили ЗСУ. 

Також українські воїни знищили ворожу техніку, зокрема: один танк, дві БМП, один МТЛБ, одну артилерійську систему, один артилерійський тягач, один міномет та безпілотник. 

Нагадаємо, російські пропагандисти змінюють риторику для виправдання військових невдач в Україні

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