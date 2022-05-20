Знищили склад боєприпасів та ліквідували 80 окупантів: ЗСУ розповіли про бої на сході України

У східних регіонах України захисники відбили одну атаку російських окупантів та ліквідували до 80 загарбників.
Також ЗСУ знищили російських склад з боєприпасами та ворожу техніку.
Про це 20 травня повідомляє Оперативно-тактичне угрупування "Схід".
"Протягом доби, 20 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили одну атаку. Крім того, вогнем артилерії було знищено ворожий склад з боєприпасами", - повідомили ЗСУ.
Також українські воїни знищили ворожу техніку, зокрема: один танк, дві БМП, один МТЛБ, одну артилерійську систему, один артилерійський тягач, один міномет та безпілотник.
Нагадаємо, російські пропагандисти змінюють риторику для виправдання військових невдач в Україні.
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