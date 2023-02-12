Знищили склад боєприпасів, техніку, човни: Гуменюк розповіла, як працюють Сили оборони на Херсонщині

Російські загарбники здебільшого займаються імітацією активної діяльності, продовжують терористичні обстріли мирного населення. Розгортання сил противника, які б рушили в бік Херсонщини, не спостерігається. Водночас є певне скупчення військ на Запорізькому напрямку - ситуація там перебуває в зоні пильної уваги Сил оборони.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Ситуація залишається досить складною, але стабільно контролюється Силами оборони. Якщо протягом минулої доби ворог понад 55 разів обстрілював мирні населені пункти, то наші ракетно-артилерійські підрозділи і авіація виконали у відповідь понад 60 вогневих завдань. Є відповідні результати, є влучання в пункти збереження боєприпасів у Каховці, пально-мастильних матеріалів в Олешках, є знищення ворогом блокпосту на Лівобережжі, є також влучання з ураженням і пошкодженням великокаліберної артилерії ворога – це понад 5 одиниць, дані уточняються, і три одиниці автомобільної техніки. Також уражено 2 човни, які ворог продовжує готувати для маневрування диверсійно-розвідувальних груп в дельті Дніпра", - сказала Гуменюк.

Раніше британська розвідка повідомила, що за останні два тижні армія Росії, ймовірно, зазнала найбільшої кількості втрат від початку повномасштабного вторгнення до України.

За час повномасштабної війни РФ вже втратила приблизно 137 780 своїх солдатів.