Знищили скупчення окупантів на заводі в Бахмуті: ЗСУ показали ефектне відео

Українські військові оприлюднили кадри знищення російських окупантів на заводі у Бахмуті Донецької області.

Відео опублікував журналіст Андрій Цаплієнко.

Повідомляється, що удар було нанесено по скупченню ворога на Артемівському заводі обробки металів (АЗОМ) за допомогою комплексу Точка-У.

Нагадаємо, ЗСУ за добу ліквідували ще 560 солдатів армії РФ. Від 24 лютого 2022-го до 2 квітня 2023-го українські військові знищили 174 550 окупантів.

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