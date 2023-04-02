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Знищили скупчення окупантів на заводі в Бахмуті: ЗСУ показали ефектне відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
2493
Час на прочитання
1 хв
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Знищили скупчення окупантів на заводі в Бахмуті: ЗСУ показали ефектне відео

Фото: Associated Press

Військові ліквідували чергову партію російських загарбників на Донеччині.

Українські військові оприлюднили кадри знищення російських окупантів на заводі у Бахмуті Донецької області.

Відео опублікував журналіст Андрій Цаплієнко.   

Повідомляється, що удар було нанесено по скупченню ворога на Артемівському заводі обробки металів (АЗОМ) за допомогою комплексу Точка-У.

Нагадаємо, ЗСУ за добу ліквідували ще 560 солдатів армії РФ. Від 24 лютого 2022-го до 2 квітня 2023-го українські військові знищили 174 550 окупантів.

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Дата публікації
Перегляди
2493
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