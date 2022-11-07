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Знищили техніку разом з окупантами: десантники показали, як "демілітаризували" росіян (відео)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
756
Час на прочитання
2 хв
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Знищили техніку разом з окупантами: десантники показали, як "демілітаризували" росіян (відео)

Фото: скриншот з відео

Українські десантники знищили бронетехніку разом із екіпажем.

Січеславські десантники на одному із напрямків фронту знищили російську бронетехніку та російських окупантів.

Про це повідомляють Десантно-штурмові війська ЗСУ. 

Артилеристи 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України у Луганській області ефективно "демілітаризували" російських окупантів. Вони знищили ворожу бронетехніку разом із російськими окупантами. 

"Так на відео зафіксовано ефективна робота українських гармашів по знищенню броньованої техніки разом з екіпажем російських окупантів. Смерть російським окупантам! Разом до Перемоги! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні. 

Війна Росії проти України 

Росія 24 лютого почала повномасштабний наступ на територію України. Окупанти рушили на нашу державу з півночі, півдня та сходу. Після успішного контрнаступу ЗСУ вдалось вибити росіян із півночі. Наразі триває наступ на півдні України. 

Зараз епіцентром війни, розпочатої Російською Федерацією на чолі з диктатором РФ Путіним, є східний фронт, а особливо Донеччина. На Бахмутському і Авдіївському напрямках росіяни б'ють зі всіх різновидів озброєння.

Втрати росіян на 3 листопада: ще 730 рашистів ЗСУ відправили до пекла разом із важкою технікою 

Втрати росіян на 3 листопада: ще 730 рашистів ЗСУ відправили до пекла разом із важкою технікою 

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Дата публікації
Перегляди
756
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