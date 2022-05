Знищили ворожий "декор": прикордонники скинули вибухівку на триколор окупантів у Сумській області (відео)

❌Прикордонники знищили російський триколор, який окупанти розвісили на українській спостережній вежі ▪️Під час ведення спостереження за державним кордоном в районі одного з населених пунктів Сумщини, охоронці кордону виявили, що на українській металевій спостережній вежі знаходиться російський триколор. Рашисти розвісили його під покровом ночі. Вежа знаходиться за кілька метрів від українсько-російського кордону. ▪️Аби українські прикордонники не зняли прапор, на цьому напрямку розмістилися позиції снайперів. Однак прикордонникам вдалося провести успішну операцію. Завдяки майстерності наші захисники змогли непомітно наблизитися квадрокоптером до вежі та скинути на неї вибухівку. Російський триколор знищили. Слава Україні! Коментує прессекретар Сумського прикордонного загону Роман Ткач ——— ❌Border guards destroyed the russian tricolor, which the occupiers hung on the Ukrainian observation tower in the Sumy region Border guards as a part of the Defense Forces continue to liberate Ukrainian land from the occupiers. While monitoring the state border in the area of ​​one of the settlements of Sumy region, border guards detected that on the Ukrainian metal observation tower is a russian tricolor, which the rashists hung under cover of night. The observation tower is located a few meters from the Ukrainian-russian border. In order to prevent the Ukrainian border guards from removing the flag, the enemy placed positions of the snipers in this direction. However, border guards, given the situation, conducted a successful operation to destroy the russian flag. Thanks to professionalism, skill and courage, our defenders managed to sneak up to the tower with a quadcopter and drop explosives on it, as a result of which the russian tricolor was destroyed. Border guards together with their cobrothers from the Defense Forces continue to give a decent rebuff the russian invaders. Glory to Ukraine! Commented by the press Secretary of Sumy border guard detachament Roman Tkach