"Знищимо країни НАТО за пів години": в Росії знову погрожують завдати ядерного удару

"Знищимо країни НАТО за пів години": в Росії знову погрожують завдати ядерного удару

В Росії знову заговорили про ризик початку ядерної війни.

Гендиректор “Роскосмосу” Рагозін погрожує “знищитии країни НАТО за пів години”.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

За словами Рагозіна, країни НАТО Росія начебто може знищити за півгодини. Проте допустити початку ядерної війни не можна, бо гендиректора “Роскосмосу” турбує, що тоді буде з нашою Землею.

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“Ми не повинні її допустити, оскільки наслідки обміну ядерними ударами позначаться на стані нашої Землі. Тому нам доведеться перемагати цього сильнішого в економічному та військовому відношенні ворога звичайними збройними засобами. Така перемога можлива за повної солідарності всієї країни з армією, при мобілізації економіки держави, під час перекладу оборонно-промислового комплексу та пов'язаних із ним індустріальних галузей Росії на військові рейки. І це треба робити негайно”, - сказав Рогозін.

Нагадаємо, що у Харківській області дитину, яку шукали після обстрілу колони, знайшли мертвою.

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