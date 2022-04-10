Знищив дві ворожі БМД та багато окупантів: у бою з росіянами загинув відомий десантник "Балу"

Захисник загинув 5 квітня.
У бою з російськими окупантами загинув відомий десантник Володимир Балюк "Балу". Під час останнього бою захисник знищив дві ворожі БМД та багато окупантів.
Про це повідомляє Командування десантно-штурмових військ ЗСУ.
Володимир Балюк – був взірцевим представником сучасного сержантського корпусу десантно-штурмових військ Збройних сил України. У нього була висока професійна підготовка, чималий бойовий досвід та участь у міжнародних навчаннях.
"Він обіймав одну з ключових посад в бойових підрозділах 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗС України – був головним сержантом десантно-штурмової роти. 5 квітня на півдні України під час бою з переважаючими силами противника, Володимир Балюк героїчно загинув. У бою він особисто знищив дві ворожі БМД та чимало живої сили противника", - йдеться у повідомленні.
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