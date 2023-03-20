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Знищили російські крилаті ракети "Калібр": розвідка повідомила про потужні наслідки "бавовни" у Джанкої

Знищили російські крилаті ракети "Калібр": розвідка повідомила про потужні наслідки "бавовни" у Джанкої

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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Час на прочитання
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Знищили російські крилаті ракети "Калібр": розвідка повідомила про потужні наслідки "бавовни" у Джанкої

Фото: скрин із відео

ГУР готує український півострів Крим до деокупації, наголосили в розвідці.

У воєнній розвідці повідомили, що вибухи пізно ввечері 20 березня у місті Джанкой, що на півночі тимчасово окупованого Криму, знищили російські крилаті ракети "Калібр НК" під час їхнього транспортування залізницею.

Про це інформує пресслужба ГУР МО.

"Калибр НК" ― ракети, призначені для пусків з надводних кораблів російського чорноморського флоту. Дальність ураження такої зброї ― понад 2500 кілометрів по наземних цілях та 375 кілометрів по морських. Загадкова "бавовна" продовжує процес демілітаризації росії та готує український півострів Крим до деокупації", - сказано у першій офіційній заяві української сторони.

Бавовна у Криму 20 березня:

Нагадаємо, ввечері 20 березня в тимчасово окупованому Джанкої, що в Криму, пролунало більше 10 вибухів. Після цього в населеному пункті частково зникло світло. Місцеві жителі пишуть про атаку на залізницю, через яку окупанти переправляють на фронт озброєння, та аеродром.

Місцеві опублікували кадри "прильотів", але гауляйтери стверджують, що "це була ППО". Головний гауляйтер Криму Аксьонов заявив, що ніяких "прильотів" не було, але через дії російських окупантів поранено місцевих жителів.

Також звуки вибухів, окрім Джанкоя, пролунали біля тимчасового окупованого Армянська. Інформації від окупантів та гауляйтерів наразі немає.

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Дата публікації
Перегляди
2966
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