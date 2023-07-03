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Знищували цілі кожні 70 хвилин: Маляр про успіхи ЗСУ минулого тижня

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Знищували цілі кожні 70 хвилин: Маляр про успіхи ЗСУ минулого тижня

ЗСУ нищать важливі об'єкти ворога / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Минулого тижня ЗСУ знищили 94 місця скупчення військ ворога і 19 складів боєприпасів.

Минулого тижня українським захисникам вдавалося знищувати ворожі цілі високої пріоритетності, в середньому, кожні 70 хвилин.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Гання Маляр.

За її інформацією, за 7 днів було уражено:

  • 94 місця скупчення військ ворога;
  • 22 зенітно-ракетних комплекси;
  • 19 складів боєприпасів;
  • 7 командних пунктів.

"Саме така рутинна робота створює умови для подальшого прориву оборони ворога", – пояснила Маляр.

Раніше Ганна Маляр розповіла, що на Бахмутському напрямку ЗСУ мають просування населеними пунктами. За її словами, минулого тижня було звільнену площу збільшено на 9 кв.км.

Нагадаємо, у НАТО оцінили початок контрнаступу України.

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Перегляди
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