Знищували цілі кожні 70 хвилин: Маляр про успіхи ЗСУ минулого тижня

Минулого тижня українським захисникам вдавалося знищувати ворожі цілі високої пріоритетності, в середньому, кожні 70 хвилин.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Гання Маляр.

За її інформацією, за 7 днів було уражено:

94 місця скупчення військ ворога;

22 зенітно-ракетних комплекси;

19 складів боєприпасів;

7 командних пунктів.

"Саме така рутинна робота створює умови для подальшого прориву оборони ворога", – пояснила Маляр.

Раніше Ганна Маляр розповіла, що на Бахмутському напрямку ЗСУ мають просування населеними пунктами. За її словами, минулого тижня було звільнену площу збільшено на 9 кв.км.

Нагадаємо, у НАТО оцінили початок контрнаступу України.

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