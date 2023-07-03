Знищували цілі кожні 70 хвилин: Маляр про успіхи ЗСУ минулого тижня

Минулого тижня ЗСУ знищили 94 місця скупчення військ ворога і 19 складів боєприпасів.
Минулого тижня українським захисникам вдавалося знищувати ворожі цілі високої пріоритетності, в середньому, кожні 70 хвилин.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Гання Маляр.
За її інформацією, за 7 днів було уражено:
- 94 місця скупчення військ ворога;
- 22 зенітно-ракетних комплекси;
- 19 складів боєприпасів;
- 7 командних пунктів.
"Саме така рутинна робота створює умови для подальшого прориву оборони ворога", – пояснила Маляр.
Раніше Ганна Маляр розповіла, що на Бахмутському напрямку ЗСУ мають просування населеними пунктами. За її словами, минулого тижня було звільнену площу збільшено на 9 кв.км.
Нагадаємо, у НАТО оцінили початок контрнаступу України.
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