Знищувати ворожі міномети і склади українцям допомагає італійська гаубиці

На межі Запорізької області з Донеччиною українські артилеристи працюють цілодобово. Виїжджають на вогневі позиції за будь-якої погоди, щоб підтримати нашу піхоту, зупинити чергову спробу ворожого штурму, або ж вирахувати і знищити артилерійські та мінометні розрахунки рашистів.

Кожен 155-міліметровий снаряд із італійські гаубиці наші воїни відряджають у бік ворога із персональним посланням окупантам.

Її ім’я - FH70, і вона народилася наприкінці 70-их, ще у минулому сторіччі, за ініціативи - трьох батьків із НАТО: Великої Британії, Німеччини та італійців.

Саме Італія, аби підтримати визвольні прагнення українців у битві із окупантами, навесні передала такі гаубиці ЗСУ.

Розрахунки цієї української артилерійської батареї, починали бити окупантів наприкінці лютого, зі 152-во міліметрових, ще радянського зразка, гаубиць, МСТА-Б. У травні - воїни познайомилися з FH.

НАТівська гаубиця дещо складнша через свої механізми, кажуть бійці, але дуже швидкострільна. "Якщо хлопці працюють добре - файно, то воно буде більш точніше. Швидше набагато", - каже військовослужбовець Микола.

Відстань, з якої можна поцілити у рашистів та точність ураження - це безцінні переваги як для теперішньої війни, твердить Сергій. Він точно знає, про що говорить! Саме його робота - забезпечити ефективність стрільби важкої гаубиці. "Просто мені сподобалось бути навідником я побачив, що це є моє! Та і все! Тут вже вибагливість: крісло є",- показує він

Щоправда, із того привілейованого крісла, щоразу, підкорегувавши налаштування, Сергію доводиться стрибати. Така, каже, у FH 70-ої, конструктивна забаганка.

Відколи наші воїни знайомі з гаубицею, бійці 44-ої, артилерійської відвантажили на голови окупантів не одну тисячу важких, 155-ти міліметрових снарядів. Кожен боєприпас, твердить “Тука”, неодмінно із персональним, вибуховим посланням, окупантам.

"Підписуємо просто побажання, коли є вільна хвилина. Можем підписувати, де-хто дзвонить, просить",- розказують бійці про написи.

Просто під час знімання ТСН військові відправили два десятка снарядів. Вже після перших пострілів на шмаття розірвало ворожий міномет, що його рашисти замаскували в одному із загарбаних селищ на Донеччині. Після корегування і ще півдесятка снарядів, які лягли точно у ціль, у повітря злетів а потім ще й довго детонував, ворожий склад із боєприпасами.

Вже після завершення стрільби, коли батарея полишила вогневу позицію, корегувальник Сергій зізнався: наводив гаубицю не поспішаючи. Максимально холоднокровно. Прагнув, каже, аби кожен снаряд набув додаткової енергетики. "Під думкою такою, що вони наробили, то доводиш, коли ти робиш постріл навіть із тою енергією, що навіть він летить туди, куди треба! Просто хочеться тих 5-ть секунд довше навестися, але влучити саме туди",- твердить боєць.

Читайте також: