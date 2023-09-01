Прорив оборони окупантів на півдні: Подоляк розповів про тактику ЗСУ

Одночасно треба знищувати все, що перебуває в Криму, Токмаку чи Мелітополі.

Знищення великої кількості живої сили по лініях оборони окупантів та транспортної можливості підвозити додаткові резерви та ресурси — надважливі завдання. Це позбавить ворога можливості підкидати через ці логістичні центри свіжий резерв та проводити ротації.

Про це в інтерв’ю 24 каналу заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

“Ешелони, щоб було зрозуміло, це — не лінія одного окопу. Це все в глибину. Мінні поля можуть бути повністю заміновані на глибину 5-15 кілометрів. А ешелон оборони — це величезна кількість інженерних конструкцій, забетонованих стаціонарних точок вогню. Теж може бути на 15 кілометрів”, — зазначив він.

Подоляк продовжив: “Коли наші хлопці заходять на перший ешелон російської оборони, то це треба буде ще проводити величезний обсяг руйнацій, внутрішнє знищення в цьому ешелоні, тобто проходити кілометри всередині першого ешелону оборони”.

За його словами, другі-треті лінії оборони матимуть трошки інший вигляд. Вони будуть не такими фундаментальними, як перша. Це буде трошки простіше, але тут питання про інше, зазначив Подоляк.

“По-перше, треба вгризатись в оборону, як сьогодні вже на тих чи інших напрямках наші хлопці зайшли. І вже після цього знищувати далі. Тут головне знищувати, знищувати і ще раз знищувати. І для цього потрібні відповідні інструменти у великій кількості”, — говорить він.

Тому що Росія, продовжив Подоляк, розуміє дві речі: знищення великої кількості живої сили по лініях оборони та знищення транспортної можливості підвозити додаткові резерви та ресурси: “Тобто одночасно треба знищувати все, що перебуває в Криму, Токмаку чи Мелітополі. Щоб вони не могли через ці логістичні центри підкидати свіжий резерв та проводити ротації”.

По-друге, продовжив він, треба знищувати максимально жорстоко велику кількість живої сили, яка перебуває в першому ешелоні оборони: “Сьогодні ці два завдання наші хлопці виконують просто блискуче”.

“Я оптимістично ставлюся до того, що відбувається. Для мене взагалі було загадково, коли ми з вами півтора-два місяці читали: “А чого ж ви так швидко не знищили все це?”. Та ви подивіться, ви ж маєте супутникові знімки. Що таке Росія? Скільки вона там сконцентрувала? І ми сьогодні робимо те, що ви боялись навіть подумати зробити”, — резюмував Подоляк.

Нагадаємо, видання CNN написало 25 серпня, що з’являється дедалі більше ознак того, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян на частині південного фронту в Запорізькій області, а тепер розширюють клин у напрямку стратегічного міста Токмак.