Знищує кордони та вбиває людей: Зеленський під час виступу Ради Безпеки ООН прокоментував дії Росії

Росія підтримує на державному рівні ненависть і намагається експортувати її до інших держав завдяки пропаганді та корупції.
Постійний член Ради Безпеки ООН - Росія знищує внутрішню гідність держав та їхні кордони.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час виступу в Раді Безпеки ООН.
“РФ знищує внутрішню гідність, знищує державні кордони, забираючи право більш ніж 10 народів на двох континентах про самовизначення та самостійне державне життя. Вона розпалює війни і навмисне веде їх так, щоб убити якнайбільше мирних людей, щоб зруйнувати якнайбільше мирних місць, щоб залишити в країні, куди заводить свої війська, лише руїни та масові поховання”, - акцентував Володимир Зеленський.
Він також додав, що Росія підтримує на державному рівні ненависть і намагається експортувати її до інших держав завдяки пропаганді та корупції.
Крім того, РФ провокує глобальну продовольчу кризу, яка може призвести до голоду в Африці та в інших країнах.
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