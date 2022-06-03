"Знищується дуже багато окупантів та військової техніки": Гайдай оцінив можливість контрнаступу ЗСУ у Сєвєродонецьку

"Знищується дуже багато окупантів та військової техніки": Гайдай оцінив можливість контрнаступу ЗСУ у Сєвєродонецьку

У Сєвєродонецьку Луганської області справи в окупантів йдуть не дуже добре. Українські захисники щодня знищують багато російських солдатів та військової техніки РФ.

За словами керівника Луганської ОВА Сергія Гайдая, незважаючи на спроби окупантів йти у наступ, їм це не вдається.

Про це очільник області розповів у спільному телемарафоні у п'ятницю, 3 червня.

"Якщо вони вже у Сєвєродонецьку повірили у свою брехню, що вони захопили все місто. І вони вже навіть пустили "кадирівців", які, до речі, почали дуже гинути. То можу сказати, що дійсно в них не дуже добре йдуть справи. Плюс, як подають у зведеннях (Генштабу ЗСУ - ред.), загиблих окупантів дуже багато. Техніки знищується дуже багато. Вони намагаються, звісно, перекидати певні сили для того, щоб йти в наступ і захопити Сєвєродонецьк. Однак навіть "ДНРівці" відмовляються воювати, як вони кажуть, за "ЛНР", - розповів Гайдай.

Щодо можливості Збройних Сил України найближчим часом піти у контрнаступ у Сєвєродонецьку, Гайдай висловився, що така можливість існує.

"Все можливо, це війна. Тим більше, що ми воюємо проти потужного ворога, але давайте згадаємо: сьогодні йде 100-й день, як ми захищаємо Україну. Сьогодні сотий день, як вони не можуть взяти Сєвєродонецьк", - вважає він.

Як повідомляли раніше, Збройні Сили України змогли деокупувати 20% захопленого росіянами Сєвєродонецька.

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