"Знищується жива сила, палають боєприпаси": з'явилося відео боїв на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку росіяни регулярно проводять нічні штурми, однак ЗСУ дають гідну відсіч.

Українська розвідка і артилерія працюють злагоджено, тож російські окупанти несуть значні втрати.

Відео одного з нічних штурмів показав генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

На відео аеророзвідників 30-ї ОМБр показано нічні удари бригадних САУ та гармат сусідніх підрозділів по наступаючому ворогу.

"Знищується техніка та жива сила, палають боєприпаси", - додав Сирський.

Ситуація на Бахмутському напрямку: Сирський показав відео

Ситуація на фронті

Українські війська продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Протягом минулої доби відбулося близько 100 бойових зіткнень. Крім того, Сили оборони знищили російський винищувач Су-25.

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