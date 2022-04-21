Знищують міста і їдуть: Зеленський розповів, чи почалась велика битва за Донбас

Володимир Зеленський розповів, що сумнівається у тому, що почалась велика битва за Донбас.

Росіяни на Донбасі просто рівняють з землею українські міста.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю французькому каналу новин BFM TV

"Я не впевнений, що зараз йде повномасштабна битва на Донбасі, тому що так як вони діють і діяли, ми бачили і бачимо саме на Донбасі. Вони ідуть і міста не залишають. Маленькі міста вони не окуповують, вони їх переїжджають, просто повністю переїжджають. Там нічого немає", - заявив Зеленський.

Президент розповів, що окупанти повністю знищили місто Волноваха. Там зараз не залишилось жодної людини, проте там все ще можуть бути люди під завалами.

"Вони знищили всі будівлі. Ви повинні зрозуміти, як це відбувається на Донбасі. Просто всі. На сьогодні жодної людини там немає. Може десь під уламками хтось ще може бути, але за нашими даними немає людей. Хто не побіг, хто не зміг евакуюватись - їх немає. От було місто Волноваха, і його немає. Саме таким чином вони діють", - зазначив президент.

Зеленський додав, що зараз Україна вивчає використання РФ хімічної зброї.

"Там просто все знищують, абсолютно все знищують. Щодо бомб, використовуються різні бомби. Ми перевіряємо використання хімічної зброї з боку Російської Федерації", - сказав Зеленський.

Читайте також: