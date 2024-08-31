Знищують своїх же: росіяни закидають Суджу КАБами (фото)

Місцеві мешканці усі як один кажуть, що влада ні про що їх не попереджала: їх там кинули, та й по всьому.

Попри те, що російське місто Суджа розташоване у тилу, росіяни стирають її з лиця землі: закидають керованими авіаційними бомбами (КАБами), обстрілюють артилерією і дронами-камікадзе.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗС України.

У пʼятницю, 30 серпня, російський КАБ поцілив у місцевий дитячий садочок, а ворожа авіація нанесла у Суджі удари по будинкам у приватному секторі.

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З близько 5 тисяч місцевих у місті залишилося зо дві сотні цивільних людей, яким, згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, допомагають українські військові.

Переважна більшість залишенців – люди пенсійного віку. Як один, вони кажуть російською, що "влада ні про що не попереджала: нас тут кинули, та й по всьому".

"Днями представники новоствореної української воєнної комендатури налагодили водопостачання у Суджі, щоб місцеве населення мало доступ до питної води. Раніше, завдяки нашим військовим, ця проблема вирішувалась за допомогою водовозів та вантажівок із багатокубовими ємностями", – йдеться у повідомленні Сухопутних військ.

Медичну допомогу цивільним у Суджі теж надають українські військові / Фото: Сухопутні війська ЗС України

Медичну допомогу цивільним у Суджі теж надають українські військові: на стабпунктах, у "кейсеваках" і всюди, де є поранені та хворі.

Нагадаємо, наступ ЗСУ на Курщині підірвав рейтинги Путіна.

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