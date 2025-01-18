Зниження мобілізаційного віку: у Раді заявили, шо так Україна війну не виграє

Україна може виграти війну, якщо буде діяти асиметрично.

Україна не може виграти війну, яку розпочала проти неї Росії, постійно збільшуючи кількість збройних сил. Партнери повинні надати Україні високотехнологічні зразки озброєння та далекобійні ракети, щоб знищувати військові обʼєкти на території ворожої країни.

Про це в етері РБК-Україна заявив народний депутат, член оборонного комітету Ради Федір Веніславський.

Він прокоментував заяви окремих представників команди новообраного президента США Дональда Трампа про те, що Україні потрібно знизити мобілізаційний вік.

"Тут пошлюсь на думку президента, що для того, щоб виграти війну, просто збільшити кількість Збройних сил в принципі не можливо. ЗСУ є найчисельнішими в Європі. Проблема головна в тому, що виграти війну, яку розв'язала Росія, просто збільшуючи кількість Збройних сил, просто неможливо", - сказав Веніславський.

Нардеп зазначив, що Україна може виграти війну, якщо буде діяти асиметрично, а це досягається технологічним впливом на об'єкти та законні воєнні цілі Росії. Веніславський заявив, що партнери мають надати Україні високотехнологічні зразки озброєння та далекобійні ракети, які будуть вражати об'єкти на території ворога та послаблювати його потенціал. Депутат зазначив, що при нинішній чисельності ЗСУ це цілком можна зробити.

"Коли ми говоримо про гіпотетичне збільшення кількості ЗСУ, то треба розуміти, що для підготовки мобілізованих одного місяця недостатньо, це два-три місяці. Плюс мобілізаційні процедури. В кращому випадку ми отримаємо якісно підготовлене посилення лише протягом 4-6 місяців. А зброя нам потрібна вже зараз. І при наданні такої інноваційної зброї, я думаю, ми зможемо зробити більше, ніж просто збільшивши армію", - зауважив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні подовжили термін загальної мобілізації.

Крім того, ми раніше інформували, що зниження мобілізаційного віку спонукатиме сім'ї з дітьми виїжджати за кордон.

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