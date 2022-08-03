Знову Чорнобаївка: ЗСУ завдали ще одного удару по базі російських військових

У вівторок, 2 серпня, українські військові завдали вогневого удару по базі російських окупантів у Чорнобаївці.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Зазначається, що удар завдали ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ.

Також авіація ЗСУ завдала три удари по опорних пунктах і один - по скупченню озброєння і техніки в Бериславському та Баштанському районах Херсонської області.

Окрім того, у Баштанському районі зенітно-ракетний підрозділ збив три крилаті ракети Х-101.

Підтверджені втрати ворога 2 серпня на південному напрямку складають:

20 окупантів;

2 танки Т-72;

гаубиця "Мста-Б";

4 одиниці автомобільної та броньованої техніки.

Водночас упродовж доби російські окупанти завдали два авіаційні і два ракетні удари по українських позиціях. Атаки було здійснено з тимчасово окупованих територій півдня.

"Також впродовж дня в черговий раз атакований Миколаїв. 2 реактивні снаряди РСЗВ "Ураган" потрапили в передмістя. Жертв і руйнувань немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у легендарній Чорнобаївці Херсонської області у четвер, 28 липня, спалахнула масштабна пожежа. На місці займання було чути звуки детонації - ймовірно загорівся черговий російський склад боєприпасів.