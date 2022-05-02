Знову "хлопки": у Бєлгородській області чути вибухи (відео)

У Бєлгородській області Росії знову повідомляють про вибухи.
Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков підтвердив, що на території області пролунали "два сильні розриви".
Про це він повідомив у Telegram.
"Прокинувся від двох сильних розривів. За інформацією оперативного штабу, пошкоджень та руйнувань немає. Постраждалих нема. Вже з'явилися у соціальних мережах кадри про спалахи у небі. Найголовніше - постраждалих та руйнувань немає. Решту інформації намагатимуся уточнити вже вранці", - зазначив російський губернатор.
Тим часом у Мережі публікують відео зі спалахами у небі.
Користувачі припускають, що це працює російська ППО.
Нагадаємо, що у Бєлгородській області РФ були вибухи та пожежа. В російських Telegram-канал повідомляли про пожежу на території одного з об'єктів Міністерства оборони.
Також повідомлялося, що 1 квітня у російському Бєлгороді спалахнула пожежа на нафтобазі (фото, відео).
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