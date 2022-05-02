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Знову "хлопки": у Бєлгородській області чути вибухи (відео)

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Знову "хлопки": у Бєлгородській області чути вибухи (відео)

скриншот з відео

У Бєлгородській області Росії знову повідомляють про вибухи.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков підтвердив, що на території області пролунали "два сильні розриви".

Про це він повідомив у Telegram.

"Прокинувся від двох сильних розривів. За інформацією оперативного штабу, пошкоджень та руйнувань немає. Постраждалих нема. Вже з'явилися у соціальних мережах кадри про спалахи у небі. Найголовніше - постраждалих та руйнувань немає. Решту інформації намагатимуся уточнити вже вранці", - зазначив російський губернатор.

Тим часом у Мережі публікують відео зі спалахами у небі.

Користувачі припускають, що це працює російська ППО.

Нагадаємо, що у Бєлгородській області РФ були вибухи та пожежа. В російських Telegram-канал повідомляли про пожежу на території одного з об'єктів Міністерства оборони.

Також повідомлялося, що 1 квітня у російському Бєлгороді спалахнула пожежа на нафтобазі (фото, відео).

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