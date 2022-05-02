Знову "хлопки": у Бєлгородській області чути вибухи (відео)

Знову "хлопки": у Бєлгородській області чути вибухи (відео)

У Бєлгородській області Росії знову повідомляють про вибухи.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков підтвердив, що на території області пролунали "два сильні розриви".

Про це він повідомив у Telegram.

"Прокинувся від двох сильних розривів. За інформацією оперативного штабу, пошкоджень та руйнувань немає. Постраждалих нема. Вже з'явилися у соціальних мережах кадри про спалахи у небі. Найголовніше - постраждалих та руйнувань немає. Решту інформації намагатимуся уточнити вже вранці", - зазначив російський губернатор.

Тим часом у Мережі публікують відео зі спалахами у небі.