Знову "магія цифр": Гайдай розповів про вказівки генералів Путіна до 10 червня

Знову "магія цифр": Гайдай розповів про вказівки генералів Путіна до 10 червня

Ситуація у Сєвєродонецьку, який так хочуть окупувати російські військові, залишається складна.

За інформацією голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, Путін віддав генералу російської армії Дворнікову два накази, які потрібно виконати до 10 червня. Це або захопити Сєвєродонецьк, або перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут

Про це очільник області розповів в інтерв'ю "Суспільному".

"Генерал Дворніков, це генерал російської армії, який замінив Герасименка, отримав вказівку або захопити Сєвєродонецьк, або перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут до 10 червня. За останні дні нашим захисникам вдалось все ж таки посунути росіян в Сєвєродонецьку, відтак місто поділене на дві частини, але навпіл, не так, як було раніше, водночас і кількість обстрілів зросла. Вони знищують всю територію, яка контролюється українцями. Повністю", - сказав посадовець.

За даними Міністерства оборони Британії, контрнаступ українських захисників у Сєвєродонецьку звів нанівець попередній наступальний прорив окупантів. Бої за місто тривають.

Люди прозріли: окупанти самі обстріляли Донецьк

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