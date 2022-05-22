Знову можуть напасти: ТРО укріплюють кордон з Білоруссю

Сили територіальної оборони по сусідству з Білоруссю продовжують готувати територію на випадок, якщо росіяни з білорусами вирішать знову звідти напасти на Україну.

Місцеві ж тим часом відгодовують захисників налисниками та голубцями, а ще піднімають бойовий дух піснями. Військові ж супроводжують селян на полях, аби ті не підірвалися на мінах.

Про ситуацію в теробороні Житомирщини йдеться в сюжеті ТСН.

Так, місцеві мешканці допомагають копати та обладнувати позиції. Втім, захисники переконані - найближчим часом ворог сюди все ж не піде. Вони зазначили, що ворог боїться українських бійців та не вміє воювати.

Командир батальйону Олег Климчук розповів, що у нього багато тих, хто на війні вперше.

"112 чоловік прийняли присягу вперше. У них є натхнення, кожен хоче показати, що він чоловік", – зазначив він.

З Білорусі знову можуть напасти: ТРО укріплюють кордон з небезпечним сусідом

Серед захисників трапляються чоловіки за 60. Вони наполягають: вік - не перешкода, коли хочеш боронити рідну землю.

Зокрема, за 60 і медику Олександру. Він жартує, що вже б і на дивані полежав, але дружина вигнала з дому на війну: "Вона мене виганяла в дикі формування – але я переплутав адресу та прийшов в тероборону".

Нагадаємо, на Чернігівщині хлопчаки після окупації змайстрували справжній блокпост, щоб "захищати рідну Україну". До охорони своєї вулиці хлопчаки підійшли серйозно, навіть балаклав не знімають.

Читайте також: