Знову надіслали очі тварин: українським дипломатам вчергове погрожують в Іспанії

В МЗС розповіли про нові погрози українським дипломатам.

На адреси посольств України в Іспанії знову надіслали закривавлені конверти, в яких були очі тварин.

Про нові погрози розповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Іспанська поліція вилучила на поштовому відділені три конверти із, як вважається, очима тварин, які були адресовані посольству України в Мадриді, генеральному консульству в Барселоні та консульству в Малазі. Розпочато слідчі дії", - повідомив він.

Ніколенко зазначив, що загалом вже зафіксовано 21 випадок погроз українським посольствам та консульствам у 12 країнах.

Листи з вибухівкою та погрозами на адреси дипустанов України

30 листопад в посольстві України в Мадриді пролунав вибух. Через це постраждав один зі співробітників дипломатичного відомства. Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев розповів, що пакунок із вибухівкою адресували особисто йому.

Посилки з вибухівкою отримали канцелярія прем'єра Іспанії, авіабаза, яка постачає Україні розвіддані, та посольство США.

1 грудня стало відомо, що в Мадриді виявили посилку з бомбою на авіабазі ЄС (SatCen). Це ключова установа в наданні стратегічної інформації ЗСУ у війні.

Вибухівку знайшли і в листах на ім'я прем'єра Іспанії Педро Санчеса.

В іспанській поліції заявили, що шість листів-бомб, які було надіслано за останні дні, здається, були відправлені з північного міста Вальядолід.

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