Знову напали на дітей: у Сєвєродонецьку окупанти обстріляли притулок для матерів із малюками

Знову напали на дітей: у Сєвєродонецьку окупанти обстріляли притулок для матерів із малюками

В цьому закладі від ворожих обстрілів переховувалися безліч мам з малюками.

У Сєвєродонецьку окупанти обстріляли притулок для матерів із дітьми.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Мешканці та працівники закладу в безпеці. В цьому закладі від ворожих обстрілів переховувалися безліч мам з малюками, але росія наздогнала їх і там. Безпечних місць на Луганщині більше немає!", - написав він.

Нагадаємо, раніше Маріуполі окупанти розбомбили Драмтеатр, де від обстрілів ховалися мирні мешканці з дітьми, та спорткомлекс, де також перебували мами з малюками.

Обстріли Чернігова, ситуація на АЕС та Драмтеатр у Маріуполі - події 17 березня (жестовою мовою)

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