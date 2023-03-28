Знову нашестя дронів: у Повітряних силах показали, як збили ворожий безпілотник (відео)

Сьогодні увечері під час повітряної тривоги у Києві та Дніпрі пролунали вибухи.

Командування Повітряних Сил ЗСУ показало, як українські захисники збили ворожий безпілотник.

Де саме це сталося, військові не уточнили.

"В українському небі немає місця окупантам! Воїни Повітряного командування "Центр" стійко тримають оборону вдень і вночі!", — йдеться в дописі.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив, що вибухи пролунали в Оболонському та Святошинському районах. У Святошинському районі Києва палає приміщення магазину.

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