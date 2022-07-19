Знову неспокійний ранок: російські окупанти завдали ракетних ударів по Краматорську

Російські окупанти вранці 19 липня знову обстріляли Краматорськ.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

"Знову неспокійний ранок у Краматорську - ракетні удари по заводах. Нищать нашу промисловість", - написав він.

Чи є жертви та руйнування, мер міста не уточнив.

Варто зазначити, що вчора, 18 липня, ворог також завдав чотири удари з РСЗВ по промисловій зоні Краматорська.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 146-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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