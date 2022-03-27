Знову переплутали: у Попасній окупанти з міномету розстріляли власні позиції

Знову переплутали: у Попасній окупанти з міномету розстріляли власні позиції

Втрати ворога наразі уточнюються.

Російські окупанти на Луганщині пошкодили 11 будинків, а в Попасній з міномету розстріляли власні позиції.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Наші війська продовжують вибивати російську армію з Рубіжного та Попасної, де окупанту частково вдалося закріпитися. В деяких районах цих міст тривають вуличні бої. В Попасній, за підтримки артилерії ворог намагався здійснити штурм, однак зазнав втрат. Мінометним вогнем обстріляв власні позиції", — написав Гайдай у своєму Телеграмі.

За словами очільника Луганської ОВА, три багатоповерхівки та вісім приватних будинків пошкоджені вогнем росіян в Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному.

Крім того, під обстріл потрапили школа в селі поблизу Лисичанська, інфраструктура станції швидкої допомоги в Сєвєродонецьку та два оптових склади міста.

"Внаслідок дій агресора постраждало двоє осіб, врятовано з-під завалів – четверо", — зазначив Гайдай.

За його словами, упродовж доби сталося 16 займань житлового фонду та 15 га сухої трави.

Нагадаємо, на сьогодні, 27 березня, погоджено два гуманітарних коридори для Донецької та Луганської областей.

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