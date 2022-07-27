"Знову селітра": у Херсонській області знищили ще один російський склад зброї

Поблизу Нової Каховки Херсонської області ЗСУ знищили ще один склад зброї, який там облаштували російські окупанти.

Загарбники не придумали нічого нового та заявили, що там "була селітра".

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"В Чорнянці біля Нової Каховки підірвали склад з боєприпасами росіян. Окупанти запевняють, що це горить селітра", - написав Хлань.

Нагадаємо, зранку, 18 липня, у Новій Каховці сталась пожежа на російських складах озброєння.

Також військовий експерт назвав три виходи для ворога, які поки залишаються у окупантів на Херсонщині.

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