Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Знову селітра": у Херсонській області знищили ще один російський склад зброї

Дата публікації
Перегляди
1784
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Знову селітра": у Херсонській області знищили ще один російський склад зброї

Фото: Facebook/Оперативне командування "Південь"

Поблизу Нової Каховки Херсонської області ЗСУ знищили ще один склад зброї, який там облаштували російські окупанти.

Загарбники не придумали нічого нового та заявили, що там "була селітра". 

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань. 

"В Чорнянці біля Нової Каховки підірвали склад з боєприпасами росіян. Окупанти запевняють, що це горить селітра", - написав Хлань. 

Нагадаємо, зранку, 18 липня, у Новій Каховці сталась пожежа на російських складах озброєння

Також військовий експерт назвав три виходи для ворога, які поки залишаються у окупантів на Херсонщині.

Читайте також:

Нова Каховка знову не засне - у місті потужно вибухає склад зброї рашистів

Нова Каховка знову не засне - у місті потужно вибухає склад зброї рашистів
Наступна публікація