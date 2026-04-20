Знову "труба": окупанти полізли газогоном на Сумщині, а десантники знищили десятки росіян (відео)
Бійці зірвали чергову спробу прориву російських військ, які намагалися інфільтруватися через газову трубу та атакувати на легкій техніці.
Військові 71 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗС України повідомили про чергову спробу прориву з боку російських окупантів із використанням нестандартної тактики.
За даними підрозділу, противник намагався здійснити інфільтрацію через газову трубу, а також провів маневр із застосуванням легкої техніки — квадроциклів і мотоциклів.
Однак завдяки злагодженій роботі українських десантників і суміжних підрозділів ворожі дії були своєчасно виявлені та припинені.
У результаті бою ворог зазнав втрат:
— ліквідовано 35 окупантів;
— поранено 17;
— знищено 3 мотоцикли та 4 квадроцикли.
У бригаді наголосили, що подібні спроби прориву вже неодноразово фіксувалися, однак кожного разу завершуються провалом для противника.
Нагадаємо, раніше окупанти зробили спробу пролізти на територію Сумщини крізь улюблену ними газову трубу в районі населеного пункту Яблунівка. Ця спроба закінчилася розгромом “трубочистів”.