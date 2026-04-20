Росіяни знову лізли через трубу на Сумщині

Війна
187
1 хв
Знову "труба": окупанти полізли газогоном на Сумщині, а десантники знищили десятки росіян (відео)

Бійці зірвали чергову спробу прориву російських військ, які намагалися інфільтруватися через газову трубу та атакувати на легкій техніці.

Олена Кузьмич

Військові 71 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗС України повідомили про чергову спробу прориву з боку російських окупантів із використанням нестандартної тактики.

За даними підрозділу, противник намагався здійснити інфільтрацію через газову трубу, а також провів маневр із застосуванням легкої техніки — квадроциклів і мотоциклів.

Однак завдяки злагодженій роботі українських десантників і суміжних підрозділів ворожі дії були своєчасно виявлені та припинені.

У результаті бою ворог зазнав втрат:
— ліквідовано 35 окупантів;
— поранено 17;
— знищено 3 мотоцикли та 4 квадроцикли.

У бригаді наголосили, що подібні спроби прориву вже неодноразово фіксувалися, однак кожного разу завершуються провалом для противника.

Нагадаємо, раніше окупанти зробили спробу пролізти на територію Сумщини крізь улюблену ними газову трубу в районі населеного пункту Яблунівка. Ця спроба закінчилася розгромом “трубочистів”.

