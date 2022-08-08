Знову вчаться ходити, але вже на протезах: як живе сім'я, яка потрапила під обстріл росіян в Краматорську

Сім’я Степаненків, яка потрапила під обстріл вокзалу у Краматорську в квітні, знову вчиться ходити.

Мережу облетіли кадри з 11-річною дівчинкою та її мамою, які вчаться ходити на протезах. Це родина Степаненків, про яку після цинічного обстрілу вокзала у Краматорську в квітні - дізналася вся країна.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. 19:30.

Бабуся, мама та двоє дітей чекали на евакуаційний потяг, аби втекти від так званого "руского міра", - як на вокзал полетіли російські ракети. Бабуся тоді загинула, мама Наталя - залишилась без ноги, а 11-річна Яна - втратила одразу обидві.

За подальшою долею поранених спостерігала уся Україна. Після лікування вдома їх доправили на реабілітацію у США. Там маму і сестру підтримує 11-річний Ярослав. Він єдиний з родини вцілів під час обстрілу. Нині жінка та дівчинка роблять перші кроки на протезах. Жінка тестує кілька видів протезів, для неї за мірками - виготовлять постійну модель.

А от Яні доведеться щороку міняти протези - адже дівчинка росте. У перервах між заняттями Яна відпочиває на пляжі, її брата Ярослава медики вчать рибалити. А пані Наталя навчає американських лікарів готувати український борщ.

“Я добре. Сидимо на вулиці, розмовляємо з вами, вже ходжу. Якось вже звикла і воно здається не таким важким”, - розповідає потерпіла Яна Степаненко.

“Перший раз встати на ноги - в мене було таке відчуття, шо я роки два в колясці просиділа, а не три місяці. Можу й без палки, можу й з паличкою, посуд помити, їсти приготувати”, - каже потерпіла Наталія Степаненко.

“Коли ми почали цей процес - вона заплакала. Вона була схвильована. Це емоційно проштовхнуло і мене. Я ще не мав пацієнтів у моїй кар’єрі, з якими разом починав плакати. Це розбило мені серце. Коли Яна зробила перші кроки - вона почала усміхатися”, - розповідає реабілітолог Пітер Херш.

Нагадаємо, що для скандального звіту Amnesty International люди свідчили під тиском.

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