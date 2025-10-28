Знову вдарили по енергетиці: "Нафтогаз" повідомив про наслідки нічної атаки РФ

Газопостачання / © Reuters

У ніч проти 28 жовтня російські війська здійснили сьому за цей місяць атаку на газову інфраструктуру України, внаслідок якої пошкоджені виробничі потужності “Нафтогазу” на Полтавщині.

Про це повідомив голова правління компанії Сергій Корецький під час брифінгу.

“Сьогодні вночі сталася вже сьома у жовтні атака. Постраждали виробничі потужності з видобутку газу на Полтавщині. Докладемо максимум зусиль, щоб якомога швидше відновити обладнання”, — сказав він.

Корецький зазначив, що попередні шість атак у жовтні спричинили значні руйнування і втрати обсягів видобутку, через що компанія змушена залучати додатковий імпорт газу для стабільного проходження опалювального сезону.

“Ми маємо стриманий оптимізм щодо залучення коштів і забезпечення імпорту додаткових обсягів газу для сталого проходження опалювального сезону. Але слід бережливо ставитися до споживання кожного кубометру газу”, — наголосив очільник “Нафтогазу”.

Він додав, що компанія має достатньо внутрішніх ресурсів і запасів ремонтних частин, аби провести оперативні відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах.

Нагадаємо, російські атаки на газові сховища створили критичну ситуацію з енергозабезпеченням України, незважаючи на накопичений запас у 13,2 мільярда кубометрів. Як наслідок, країні терміново необхідно мобілізувати близько 2 мільярдів євро для форсованого додаткового імпорту газу.