Біля Кримського мосту вибухи вдруге за день: переправа в диму, рух перекрито

Поблизу Кримського мосту вдруге за день лунають вибухи.

Біля Керчі та Кримського мосту знову повідомляють про вибухи. Їх нарахували близько 10-ти.

Відповідні фото та відео місцеві публікують в Мережі.

Рух автомобілів Кримським мостом також перекрили вдруге за день. Очевидці повідомляють про роботу російськоъ ППО.

Своєю чергою, гауляйтер Криму Сергій Аксьонов стверджує, що над Керченською протокою збито чергову "українську" ракету.

Вибухи на Кримського мосту лунають вдруге за день / Фото: Telegram / Крымский ветер

Вибухи на Кримського мосту лунають вдруге за день / Фото: Telegram / Крымский ветер

Вибухи у Криму 12 серпня, на фото - російська установка ППО

Нагадаємо, у суботу, 12 серпня, на Кримському мосту вже лунали вибухи. Тоді росіяни також зробили "димову завісу", перекрили міст і заявили про "українську" ракету С-200. Детальніше читайте у статті.

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