"Знову якась "бавовна": Гайдай розповів про вибухи на базі окупантів у Сватовому

У тимчасово окупованому місті Сватово Луганської області 28 серпня пролунали вибухи.
"Бавовна" сталась на базі російських окупаційних військ.
Про це в етері телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Вночі щось у них сталося. Але вже в нашому Сватовому. Там у них була база, майже всі війська вже вийшли зі Сватового, там залишилася тільки поліція ОРДЛОвська. Залишилася аграрна база, на якій вони проводили передислокацію. І щось та тій базі знову якась "бавовна" сталася. Ще дві години тому там дуже все ще горіло і підривалося", - зазначив він.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму у неділю, 28 серпня, пролунали вибухи та спалахнула пожежа.
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