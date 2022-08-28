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"Знову якась "бавовна": Гайдай розповів про вибухи на базі окупантів у Сватовому

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"Знову якась "бавовна": Гайдай розповів про вибухи на базі окупантів у Сватовому

У тимчасово окупованому місті Сватово Луганської області 28 серпня пролунали вибухи.

"Бавовна" сталась на базі російських окупаційних військ. 

Про це в етері телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. 

"Вночі щось у них сталося. Але вже в нашому Сватовому. Там у них була база, майже всі війська вже вийшли зі Сватового, там залишилася тільки поліція ОРДЛОвська. Залишилася аграрна база, на якій вони проводили передислокацію. І щось та тій базі знову якась "бавовна" сталася. Ще дві години тому там дуже все ще горіло і підривалося", - зазначив він.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму у неділю, 28 серпня, пролунали вибухи та спалахнула пожежа.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1488
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