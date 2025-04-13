"Знову загиблі діти": Макрон звинуватив Росію у свідомому продовженні війни

Президент Франції Емманюель Макрон. / © Associated Press

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Президент Франції Емманюель Макрон різко відреагував на російський ракетний удар по мирному населенню міста Суми.

У своїй заяві президент Франції закликав до рішучих дій.

“Сьогодні вранці дві російські ракети влучили в самий центр міста Суми в Україні, що призвело до численних жертв серед цивільних, серед яких знову діти”, — зазначив Макрон.

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Президент Франції підкреслив, що лише Росія є ініціатором цієї війни й свідомо продовжує її, попри численні дипломатичні зусилля.

“Всім відомо, що лише Росія хотіла цієї війни. Сьогодні очевидно, що лише Росія обирає продовжувати її. Всупереч людським життям, міжнародному праву та дипломатичним пропозиціям президента Трампа”, — заявив він.

Макрон наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску, щоб змусити Росію припинити агресію.

“Потрібні рішучі заходи, щоби змусити Росію припинити вогонь. Франція невтомно працює зі своїми партнерами для досягнення цієї мети”, — підкреслив він.

“Жертвам, пораненим, усій Україні, яка чинить спротив, — наша солідарність, наша повага, наша відданість”, — резюмував Макрон.

Нагадаємо, через російський ракетний удар у Сумах станом на 13 квітня 15:00 відомо про 32 загиблих.