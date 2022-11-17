Знову звинувачують НАТО: у Кремлі почали виправдовуватися за ракетний інцидент у Польщі

Спікер диктатора Путіна Дмитро Пєсков прокоментували заяву США про те, що відповідальною за ракетний інцидент у Польщі є Росія.

Заяву прессекретаря Путіна поширили російські пропагандистські ЗМІ.

Пєсков традиційно у стилі кремлівської пропаганди звинуватив НАТО та США "першопричину всього". Водночас, він жодним чином не спростував участі самої Росії в ракетному інциденті у Польщі.

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"Американці говорять у парадигмі "якби не було того, то й не було б цього". Тоді є сенс відмотати назад. І ми побачимо першопричину всього — це НАТО та США на чолі", — сказав речник диктатора Росії.

Раніше Пєсков назвав "абсолютно істеричною" реакцію Польщі та інших країн на падіння ракети у Люблінському воєводстві.

Ракетний інцидент у Польщі

Увечері 15 листопада в Польщі, за даними тамтешніх ЗМІ, впали ракети, внаслідок чого загинуло двоє людей.

На місці вибуху 15 листопада у польському Пшеводуві виявлено залишки ракети С-300, яка є на озброєнні російської та української армій.

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада заявив, що інцидент із ракетами не був нападом на країну, а швидше за все, – "нещасним випадком".

Дуда також зустрівся з директором центрального розвідувального управління США Вільямом Бернсом у Варшаві. Голова бюро національної безпеки Польщі Яцек Сів'єра сказав, що "розмова стосувалася спільної ситуації з безпекою, випливав контекст останніх подій".

Reuters із посиланням на джерело в НАТО стверджує, що буцімто Байден сказав союзникам по Альянсу, що ця "ракета була українською протиповітряною обороною".

У Пентагоні офіційно заявили, що в Польщі, ймовірно, впала українська ракета ППО, яка намагалася перехопити російську, а тому винною в інциденті є Росія.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія несе кінцеву відповідальність за ракетний інцидент у Польщі, адже продовжує "свою незаконну війну проти України". За його словами, попередній аналіз показав, що інцидент "ймовірно, викликаний українською ракетою ППО, випущеною для захисту української території" від російських крилатих ракет.

"Дозвольте мені прояснити: це не провина України", - наголосив Столтенберг.

Натомість президент України Володимир Зеленський заявив, що переконаний, що ракета не була українською.

Глава держави закликав долучити Україну до спільного розслідування щодо падіння ракети у Польщі.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна має докази російського сліду щодо ракетного інциденту в Польщі, і вже готова їх передати для спільного розслідування. Він заявив, що просить негайно надати доступ до місця вибуху в Польщі представникам Міноборони та Держприкордонслужби.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак наголосив, що "жорстока та невблаганна" війна диктатора Росії Володимира Путіна причина дестабілізації світової економіки. Він закликав союзників НАТО дочекатися результатів "повного розслідування обставин, які стоять за падінням ракет у Польщі".

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо також заявив, що Росія та Володимир Путін несуть всю відповідальність за падіння ракети на території Польщі, яка забрала життя двох місцевих жителів.

Прем'єр-міністр Британії та його канадський колега Джастін Трюдо після розмови із Зеленським також заявили, що "хоч би які були результати цього розслідування, вторгнення Путіна в Україну прямо винне у продовженні насильства".

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