"Знущання і з України, і з Греції": в Афінах незадоволені німецькою схемою передачі БМП

"Знущання і з України, і з Греції": в Афінах незадоволені німецькою схемою передачі БМП

Греція передасть Україні 100 одиниць БМП-1 радянської розробки тільки в разі негайного отримання з Німеччини БМП Marder.

Афіни не збираються відддати техніку Україні і залишитися ні з чим, адже побоюються ескалації з Туреччиною.

Про це заявив речник грецького уряду, інформує DW.

Анкара, зокрема, зазіхає на деякі грецькі острови, розташовані у східній частині Егейського моря. Тому збройні сили Греції приведено у стан бойової готовності.

Як пише Bild, греки взагалі критикують Берлін за повільність схеми постачання БМП.

"Може минути не менше двох місяців, перш ніж перший танк із Німеччини виявиться у нас", — заявив неназваний високопосадовець із грецького Міноборони.

Греція досі чекає на запрошення свого спеціального комітету до Німеччини для перевірки танків Marder перед отриманням. Після перевірки танки мають бути належним чином підготовлені до відправки. І лише коли вони опиняться у Греції, Афіни відправлять Україні обіцяну техніку.

"Коли Україна має отримати машини – коли війна закінчиться?", — зауважив представник грецького міністерства.

Колишній міністр оборони Греції у коментарі виданню також розкритикував цей план, назвавши його "знущанням".

"Це цирк. Знущання і з України, і з Греції. Для цього просто немає підстав. Олаф Шольц не хоче допомагати Україні, але й не хоче в цьому признаватись", — наголосив він.

Раніше у Німеччині заявили, що постачання обіцяної "найсучаснішої ППО" займе місяці.

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