Знущання, катування електрикою та вбивства людей: мешканці Балаклії свідчать про злочини військових РФ

40 мешканців Балаклії рашисти протримали в полоні цілих пів року. Іще сотні - піддавали тортурам із застосуванням електроструму, йдеться в ТСН.

На центральній площі Балаклії майорить синьо-жовтий прапор. В окупації місто було пів року. Весь цей час до міста не завозили харчі та ліки. Нині за наборами гуманітарної допомоги величезні черги.

Голодним людям росіяни роздавали харчі раз на два тижні. «У нас не було вибору. Ми брали. Крупи та тушонка. Грошей у нас не було. Перші два місяці нам ніхто нічого не давав. Я згадую, що мені довелося перенести… Я не можу чесно, коли починаю згадувати про це, я не можу спокійно навіть говорити», - з сльозами розповідають люди.

А у самому центрі Балаклії рашисти влаштували справжню катівню. За даними поліції, загалом через неї пройшло 40 людей, серед них і жінки. «Як нам розповів свідок, його тричі приводили на цей стілець, з одягнутим на голову мішком, він нічого не бачив. Під’єднували шнури і проводи до пальців рук і запускали напругу. На стіні є отвори від куль. З метою залякування вони могли стріляти поверх голови», - розповідають в поліції.

У брудних та тісних камерах орки тримали мирних жителів. В маленькій кімнатці місяць прожили 20 жінок. «Закрили людей і люди відмічали, скільки днів вони тут сидять. Можете бачити відмітки на такій дошці», - додають поліцейські.

Артем пройшов тортури рашистів двічі. Під час обшуків окупанти знайшли у його квартирі світлину з братом у військовій формі і за це і карали. «Очі зав'язали, вивезли. Возили містом спочатку, щоб не зрозумів куди. До електрики підключили, навіть за брата нічого не запитали. Тільки запитали, де служить. Забирали тих, у кого родичі служать. Там витяжка стоїть і вона дуже гучна. І коли когось там катують, вони витяжку глушили, щоби всі чули», - розповідає чоловік.

Там, де побували орки порожні пляшки, сміття та гармидер. З пляшок алкоголю поліція знімає відбитки пальців. «Раз на камеру п'яний влетів, почав гасити всіх. Ну, просто так. Ти ж йому нічого не вдієш. Одного штурхав, потрапив черевиком, стрибав на людині. Там виходить камера маленька. 7 людей на підлозі лежали. Він стрибав і тому ребро зламав», - розповідає свідок.

Найбільше лютували орки останні кілька днів до звільнення міста. Сина пані Валентини- вбили просто так. «Вони тут бігали, їздила техніка. Техніка обліплена була солдатами. Вони тікали і мій син із другом потрапив під обстріл. Він у центрі був. Очевидці, які бачили, розповіли, що їхня людина була з автоматами. Вийшли з двору і розстріляли цю машину», - розповідає жінка.

Стихійних поховань на території звільненої Харківщини нині тисячі, кажуть наші посадовці. Обіцяють, що усі факти насилля окупантів над мирними людьми будуть зафіксовані. «Починаючи з шостого вересня і по сьогоднішній день на Харківщині збройними силами України було звільнено близько три тисячі вісімсот квадратних кілометрів», - розповідає заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Усе що залишили після себе орки - свідчить про те, що вони не очікували наступу наших військових. П’ятами накивали так, що й білизну не забрали.

Українських військових в Балаклії мешканці зустрічали зі сльозами на очах, кадри зустрічі бачив весь світ. «Я нагріла їсти, ми зранку не обідали, не снідали нічого. В обід на вулиці накрили стіл. А я підводжу голову, у нас шифер уже був побитий, а вони йдуть із синьою пов'язкою. Я закричала: наші! Усі вийшли надвір. Вони зупинилися біля нас, довгенько вони сиділи біля нас, розповідали», - розповідає одна із героїнь того відео.

Після звільнення Балаклії - тут багато роботи. Попереду зима, а в місті немає ані світла, ані води. «Ми маємо забезпечити тут для людей відновлення і функціонування критичної інфраструктури. Оскільки у нас іде зима, ми маємо налагодити мостові переправи», - зазначає очільник харківської ОВА Олег Синєгубов.

До війни в Балаклії жили понад 20 тисяч людей. З приходом орків виїхати змогла хіба половина, втім зараз сюди повертаються. За перші дні після звільнення вже приїхало понад півтори тисячі мешканців.

Читайте також:

Байден визнав успіхи ЗСУ, а ОДКБ відправляє місію до Вірменії: головні новини ночі 14 вересня

Бомбардувальник, гелікоптер, три пункти управління: ЗСУ успішно знищують окупантів на півдні України

Данія навчатиме українських військових на своїй території