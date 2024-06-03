Знущався з військовополонених ЗСУ на Харківщині: стала відома особа воєнного злочинця РФ – фото

До Мережі потрапили чергові знущання окупантів над українськими полоненими.

Стала відома особа воєнного злочинця та солдата окупаційних військ Росії, який знущався з полонених військових ЗСУ на Харківщині. Це молодший лейтенант Олексій Кіпрін із позивним "Барс" – колишній товариш неонациста Олексія Мільчакова, командира підрозділу ДШРГ "Русич".

Про це розповів український журналіст Андрій Цаплієнко.

Відомо, що Кіпрін воював санітарним інструктором у "Русичі" проти України від 2014 року, а після початку повномасштабного вторгнення приєднався до регулярних військ ЗС РФ.

Воєнний злочинець РФ, який знущався з військовополонених ЗСУ на Харківщині / Фото: Андрій Цаплієнко

"Здобув офіцерське звання і дослужився до командира штурмової роти. Нагороджений орденами мужності та Георгіївським хрестом IV ступеня. Сім'я Кіпріна виховує двох малолітніх синів і проживає в місті Красне Село біля Санкт-Петербурга", - йдеться у повідомленні.

Напередодні омбудсман Дмитро Лубінець звернувся з офіційними листами до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, аби вони задокументували факт знущання російських військових з українських військовополонених.

Він зазначив, що Мережею шириться відео, на якому російські військові знущаються з українських військовополонених. За попередньою інформацією, це відбулося на Харківському напрямку, де нині росіяни намагаються вести наступальні дії.

Воєнний злочинець РФ, який знущався з військовополонених ЗСУ на Харківщині / Фото: Андрій Цаплієнко

"На відео зафіксовані побиття, приниження, погрози, імітація розстрілу. На жаль, таке поводження з українськими військовополоненими – не виняток з правил, а звична тактика для окупантів. Такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення", - сказав Лубінець.

Нагадаємо, в РФ заявили, що перекинули на Харківський напрямок спецназ "Ахмат".

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