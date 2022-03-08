Зняв бронежилет та захищав ним дітей: подробиці смерті Паші Лі, який трагічно загинув в Ірпені

Актор помер від обстрілів російських окупантів.
Відомий український актор Паша Лі трагічно загинув в Ірпені 6 березня.
Співачка Камалія розповіла, що її модератор Дмитро був поруч з Павлом, коли той отримав смертельні поранення. Чоловіки служили в одному батальйоні.
"Мій модератор Діма отримав тяжке поранення в живіт, спину та ноги. Разом з Пашою Лі він служив в одному батальйоні. Обидва були тяжко поранені, коли евакуювали в Ірпені людей та дітей з будинку, коли той палав", - написала артистка.
Як написала Камалія, Паша та Дмитро зняли свої бронежилети, аби захистити ними дітей від обстрілів. Усіх дітей вдалося врятувати. Паша, на жаль, загинув, а Дмитро ж наразі перебуває в госпіталі.
Нагадаємо, Паша Лі – відомий український актор. Він знімався у таких стрічках, як "Штольня", "Тіні незабутих предків", "Зустріч однокласників" та інших. Також Паша був актором дубляжу.
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