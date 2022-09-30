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Зняв прапор України в обмін на посаду "мера": у Вовчанську затримали гауляйтера росіян

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Зняв прапор України в обмін на посаду "мера": у Вовчанську затримали гауляйтера росіян

Фото: СБУ

У звільненому Вовчанську Харківської області затримали місцевого гауляйтера.

Колаборант зривав державні прапори в окупованому місті та планував стати окупаційним "мером" Вовчанська. Тепер зрадникові загрожує до 15 років позбавлення волі, оскільки його затримали правоохоронці.

Про це повідомляє СБУ. 

За даними слідства, 45-річний чоловік із кримінальним минулим від початку окупації допомагав росіянам. Колаборант збирав підписи за відставку законного міського голови Вовчанська та планував стати гауляйтером. Також зрадник злив окупантам адреси українських правоохоронців.

© СБУ
Фото: СБУ

"Також він забезпечував окупантів паливом, продуктами харчування, будівельними матеріалами тощо. До того ж "Чиж" разом із представниками російської окупаційної влади особисто здійснив незаконне підняття державного прапора рф у центрі міста", - йдеться у повідомленні. 

Зловмисника затримали. Йому інкримінують до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у звільненому Вовчанську знайшли документи окупантів.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2893
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