Знищені станції «Газпрому» та понад 6 млн доларів збитків – легіон «Свобода Росії» розкрив подробиці операції

Легіон «Свобода Росії» / © interfax.com.ua

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Шість знищених газорозподільчих станцій «Газпрому», понад 6 млн доларів збитків завдала робота легіону «Свобода Росії» на території Московської та Тверської областей РФ.

Про це повідомила пресслужба легіону.

За інформацією, оприлюдненою підрозділом, внаслідок агентурної роботи легіонера на території РФ було ліквідовано шість ключових газорозподільних об’єктів у двох областях РФ.

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У Легіоні наголошують, що розглядають російський енергетичний сектор як один із ключових ресурсів, завдяки яким Кремль продовжує фінансувати війну проти України та підтримувати функціонування репресивного державного апарату. На думку організації, доходи від експорту нафти й газу протягом багатьох років використовувалися для забезпечення військових потреб, діяльності силових структур і збереження політичної монополії влади.

Інформацію про операцію оприлюднено після успішного завершення виведення учасника операції з території Росії та його приєднання до Легіону в якості рекрута.

Легіон «Свобода Росії» також заявив про намір і надалі протидіяти структурам та механізмам, які, на його переконання, забезпечують стійкість російського режиму та його здатність продовжувати агресію проти України.

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