Знищуватимуть усе можливе: Сергій "Флеш" назвав нові цілі росіян у 100-кілометровій зоні

Український військовий із безпілотником / © Сили безпілотних систем ЗСУ

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Наближаючись до ймовірних переговорів про мир, сторони конфлікту активніше готують для них підґрунтя. Наразі війна перейшла з формату винятково фронтових бойових дій у фазу «дипстрайків» та «мідлстрайків» (глибоких та середніх ударів).

Про це заявив радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Бескрестнов підкреслив, що в цій ситуації Україна перебуває у кращих умовах. Росія має значно більшу територію та безліч критичних об’єктів, які впливають на хід війни.

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«Навіть за кілька років вона не зможе забезпечити їхній захист. Варто розуміти, що ресурсів і натхнення для знищення об’єктів на території нашого ворога у нас більш ніж достатньо», — зазначив він.

Водночас Україна залишається вразливою через те, що російська армія не обирає цілі для атак і б'є по цивільних об'єктах. Сергій Флеш зауважив, що від нальотів «Шахедів» українські тилові регіони загалом захищені, проте в зоні 100 кілометрів ворог намагатиметься знищувати все можливе.

Серед потенційних цілей для російських ударів на цій глибині він назвав АЗС та поштові відділення, будь-які склади та підприємства, бази будівельної та сільськогосподарської техніки, залізничні об’єкти й автомобільні дороги, електропідстанції (зокрема й невеликої потужності).

“Ситуація абсолютно безглузда: обидві сторони планомірно знищують інфраструктуру одна одної. При цьому гинуть люди. Ми хочемо все це зупинити, а наш ворог ні. Його все це цілком влаштовує. Варто розуміти, що ресурсів і натхнення для знищення об’єктів на території нашого ворога у нас більш ніж достатньо”, – додав “Флеш”.

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Нагадаємо, раніше підполковник армії США у відставці Чак ДеВор заявив, що масовані удари українських безпілотників по військовій, логістичній та енергетичній інфраструктурі Росії не лише створили серйозні проблеми для держави-агресорки, а й продемонстрували появу нового типу загрози, ефективно протидіяти якій наразі не здатні навіть Сполучені Штати.

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