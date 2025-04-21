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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
204
Час на прочитання
2 хв

Зниження мобілізаційного віку: як це може вплинути на демографію України

Йдеться про те, як використовувати молодь.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Демографічна криза в Україні

Демографічна криза в Україні / © ТСН.ua

Демограф прокоментував питання можливого зниження мобілізаційного віку до 18 років. Це може вплинути на демографію України.

Про це в інтерв’ю “РБК-Україна” сказав доктор економічних наук, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун.

Так, українці, яким зараз по 18-25 років, це когорта людей, які народились у 2001 році, коли у нас був найнижчий рівень народжуваності, а тоді ще 5 років був провал у цій сфері. Якщо багато із них загине, то у наступних поколіннях відтвориться ще менше людей.

“Це з погляду демографії, а з політичного — зниження мобілізаційного віку — це справа військових. Вони повинні рахувати свої потреби у вікових категоріях, і якщо є необхідність у 18-25 річних — тоді треба мобілізувати. Інакше не буде країни, і тоді про яку демографію можна говорити?”, — зазначив він.

І постає питання, як використовувати молодь. Всі думають, що їх одразу відправлять на передову і вони там загинуть. Насправді на одну людину на фронті йде тилове забезпечення 5-6 людей. Ті, хто розробляє програми для дронів, аналітичне наведення ракет – вони не на передовій.

“Тому це має бути рішення військових. Бо уявіть, що не призвали 20 тисяч людей і через це країну знищили. Тоді Росія захопить наші території, нав'яже своє громадянство і нашу молодь призве у свою армію, щоб воювали проти нас”, — каже Гладун.

Ідентична ситуація, додає він, була в ОРДЛО. Там сформували два корпуси з Донецької та Луганської областей, їх відправили воювати проти української армії, і тих корпусів вже нема. Тому питання безпеки має переважати, а вже паралельно з цим мають вирішуватись демографічні проблеми.

Раніше Гладун зауважив, що наразі неможливо точно вирахувати, як війна вплинула на середню тривалість життя українців. Однак оцінюється, що тривалість життя жінок в Україні могла скоротитися на 3-5 років.

Дата публікації
Кількість переглядів
204
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